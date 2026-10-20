Cortei, Conte: condanniamo devastazioni, governo scarica su altri

Roma, 20 ott. (askanews) - "Condanniamo le devastazioni che ci sono state a Milano, sono inaccettabili, fermo restando che la responsabilità dell'ordine pubblico è di questo governo che non può scaricare su altri". Così il leader di M5s, Giuseppe Conte a margine di un evento all'Hotel Nazionale a Roma.

"Qui c'è un Paese che è in condizioni economiche e sociali davvero disagiate: non possiamo non ascoltare il grido degli studenti, il grido degli agricoltori, degli autotrasportatori, dei pescatori, degli allevatori. Il grido si leva soprattutto forte al Sud ma anche al Nord", ha aggiunto Conte.