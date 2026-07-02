Corte di Giustizia Ue conferma maxi multa da 4,1 miliardi a Google

Roma, 2 lug. (askanews) - La Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato la maxi multa da circa 4,1 miliardi dell'Antitrust Ue a Google per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nel sistema operativo dei dispositivi mobili Android.

I giudici hanno riferito che la Corte ha respinto il ricorso presentato da Google e Alphabet contro la sentenza del Tribunale, confermando una sanzione alle società per pratiche anticoncorrenziali.

La Commissione europea anni fa aveva ritenuto che il gruppo avesse abusato della propria posizione per favorire il motore di ricerca e il browser Chrome attraverso accordi di preinstallazione e clausole di licenza imposte ai produttori di smartphone.