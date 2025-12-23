Corsa al riarmo: Usa e Francia annunciano nuove navi da guerra

Mar-a-Lago, 23 dic. (askanews) - La corsa al riarmo, alla costruzione di nuovi sistemi di difesa e anche a potenziare gli eserciti, si conferma sempre di più e a pochi giorni dal Natale colpiscono gli annunci fatti da Macron e Trump. Il Presidente francese ha ufficializzato il rimpiazzo della 'Charles de Gaulle' che sarà sostituita con una nuova portaerei francese - molto più grande - che dovrà entrare in servizio nel 2038.

Il presidente degli Stati Uniti nella notte ha annunciato l'arrivo di due nuove navi da guerra che ovviamente prenderanno il suo nome.

"Come Comandante in Capo, è per me un grande onore annunciare di aver approvato un piano per la Marina Militare per iniziare la costruzione di due nuovissime, grandissime, le più grandi corazzate che abbiamo mai costruito" ha detto parlando da Mar-a-Lago, affiancato dal segretario alla Guerra Pete Hegseth, dal segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Marina, John Phelan.

"Ognuna di queste sarà la più grande corazzata nella storia del nostro Paese, la più grande corazzata nella storia del mondo mai costruita" ha sottolineato precisando che sui nuovi vascelli ci saranno cannoni, laser e missili a testata nucleare.

"Un anno e mezzo fa ridevano di noi, adesso ci rispettano e ci rispetteranno nel mondo" ha concluso l'inquilino della Casa bianca.

La Cina il mese scorso ha fatto entrare in servizio la Fujian, la più moderna e avanza portaerei cinese ma anche la più grande unità da guerra a propulsione convenzionale al mondo.