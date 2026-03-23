ULTIME NOTIZIE 23 MARZO 2026

Corritalia 2026: 10mila podisti tra i borghi di 24 città d'Italia

Forlì-Cesena, 23 mar. (askanews) - Ventiquattro città, un'unica corsa. Corritalia, la trentatreesima edizione della manifestazione podistica nazionale di AiCS, l'Associazione italiana cultura sport, ha chiamato a raccolta oltre diecimila partecipanti in movimento contemporaneamente da nord a sud: podisti, studenti, famiglie, anziani, in cammino tra centri storici, borghi e aree naturali.

"E' un momento molto importante per la nostra associazione - spiega Filippo Tiberia, coordinatore Sport di AiCS - perché incarna pienamente i nostri valori: lo sport legato all'inclusione, all'attenzione all'ambiente, alla socialità e allo stare insieme".

Tra le sedi coinvolte, Forlì si distingue per il radicamento nelle scuole: Corritalia è entrata nel piano dell'offerta formativa degli istituti di primo grado. "Nel corso degli anni - ricorda Catia Gambadori, presidente AiCS di Forlì-Cesena - la manifestazione si è sempre più arricchita della partecipazione di tutti gli istituti delle scuole secondarie di primo grado di Forlì, rientrando nel piano dell'offerta formativa. E' un evento che i ragazzi aspettano perché è l'occasione per stare insieme, per divertirsi, per fare sport: un momento in cui loro sono i veri protagonisti".

E la città ha fatto propria la parte, come assicura Paola Casara, assessora alla Scuola del Comune Forlì: "Qui si vede quanto Corritalia - e lo sport in generale - siano entrati nelle scuole e nelle famiglie. Dopo venticinque anni, la nostra città accoglie questa manifestazione con grande orgoglio: è un evento attesissimo da insegnanti e bambini, che ne sono i protagonisti, e da tutta la comunità, che lo vive come un momento di sport, educazione e crescita".

La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Ministero dello Sport e dei Giovani e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - un riconoscimento che riflette l'impegno di AiCS su un fronte preciso: quello della sostenibilità. "Abbiamo siglato un protocollo d'intesa tra sport e ambiente - spiega Tiberia -: in ogni manifestazione sportiva nazionale portiamo avanti questo binomio, promuovendo uno sport ecosostenibile. Cerchiamo di eliminare le bottigliette di plastica e tutto il superfluo, per trasmettere un messaggio di rispetto dell'ambiente attraverso l'attività sportiva". Trentatré edizioni, diecimila persone, ventiquattro territori: Corritalia resta uno degli appuntamenti di riferimento per lo sport di base in Italia.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi