Corea del Sud, monaci umanoidi per avvicinare la Gen Z al buddismo

Seoul, 7 lug. (askanews) - Sfilano in costumi tradizionali, salutano la folla. Nella Corea del Sud in rapida secolarizzazione, anche il buddismo perde terreno e si cercano modi più moderni per avvicinare la Generazione Z alla tradizione spirituale con festival, eventi musicali e persino monaci umanoidi.

Una tendenza riconosciuta nel Paese come "buddismo alla moda" anche se alcuni temano per lo stravolgimento dei principi fondamentali. Il portavoce dell'ordine Jogye, il principale buddista in Corea del Sud, Monk Myojang, spiega: "Ci troviamo in un momento in cui le persone si stanno lentamente allontanando dalla religione. Abbiamo quindi pensato che anche il modo in cui le generazioni più giovani interagiscono con la religione stia cambiando. Abbiamo quindi cercato di comunicare in un modo che fosse in sintonia con loro".

La tecnologia in questo senso viene applicata agli insegnamenti del buddismo. "Il robot ha un significato - dice - voglio dire, i robot devono essere caricati, giusto? Quindi ci riferiamo al fatto che non bisogna essere avidi. Abbiamo utilizzato l'idea di un robot per trasmettere un insegnamento buddista sull'evitare l'avidità".

Pur difendendone l'uso come strumento per trasmettere insegnamenti buddisti, Myojang ha affermato che l'ordine è consapevole dei rischi e prevede di "stabilire linee guida più chiare su dove sono i confini".