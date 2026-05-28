ULTIME NOTIZIE 28 MAGGIO 2026

Corea del Sud, esercitazioni a fuoco vicino al confine Nord

Pohang (Corea del Sud), 28 mag. (askanews) - Esercitazioni a fuoco per le truppe sudcoreane al poligono di Seungjin, a Pocheon, vicino alla zona demilitarizzata che divide la Corea del Sud dalla Corea del Nord. Alle manovre hanno partecipato centinaia di mezzi e sistemi militari dell'Esercito e del Corpo dei Marines. Nelle immagini carri armati K2, cannoni antiaerei semoventi K30, elicotteri Apache e Blackhawk, mezzi blindati, truppe di terra e droni da combattimento. Durante l'esercitazione sono stati usati anche droni d'attacco contro bersagli a terra.

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