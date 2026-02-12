Corea del Nord, Kim Jong Un sta per designare figlia alla successione

Pyongyang, 12 feb. (askanews) - Il leader nordcoreano Kim Jong Un sta per designare alla sua successione la giovane figlia Kim Ju Ae. A rivelarlo è il Servizio nazionale d'intelligence (NIS) della Corea del Sud, citato dall'agenzia di stampa Yonhap.

La figlia adolescente di Kim, Ju Ae, è stata a lungo considerata la prossima in linea di successione, un'impressione alimentata da una serie di recenti uscite di alto profilo. Ju Ae è stata presentata pubblicamente al mondo nel 2022, quando ha accompagnato il padre al lancio di un missile balistico intercontinentale.

Il Nis ha condiviso la valutazione nel corso di un'audizione a porte chiuse davanti alla commissione parlamentare per l'intelligence, hanno dichiarato ai giornalisti i deputati Park Sun-won e Lee Seong-kweun.

"Poiché Kim Ju Ae ha mostrato la sua presenza in vari eventi, tra cui l'anniversario della fondazione dell'Esercito popolare coreano e la visita al Palazzo del Sole di Kumsusan, e sono stati rilevati segnali del fatto che abbia espresso la propria opinione su alcune politiche statali, il Nis ritiene che sia ora entrata nella fase di designazione alla successione", ha affermato Lee.

Il Nis ha inoltre fatto sapere che monitorerà attentamente l'eventuale partecipazione di Ju Ae al congresso del partito previsto per la fine del mese. Gli analisti ipotizzano che Kim Ju Ae potrebbe intanto essere eletta Primo Segretario del Comitato Centrale, la seconda carica più importante del Partito dei Lavoratori al potere in Corea del Nord.