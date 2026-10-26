Coral Pink Sand Dunes, la "spiaggia" rosa nel deserto dello Utah

Kanab (Utah), 23 ott. (askanews) - Non ci sono veri e propri "sentieri" da esplorare in un parco come il Corak Pink Sand Dunes, nel sud dello stato dello Utah negli Stati Uniti d'America. Si tratta di un'escursione fino alla cima di una duna. E poi ci sono diverse opzioni per scendere: si può correre, rotolare o portare una slitta o una tavola da snowboard. Basta adattarsi.

Lo sanno bene le piante del posto. Per crescere sulle dune, una pianta deve saper sopravvivere al continuo spostamento della sabbia. La maggior parte della vegetazione dunale si adatta a questa condizione estrema sviluppando rizomi, ovvero fusti sotterranei striscianti. Quando una pianta inizia a crescere, funge da piccolo frangivento, trattenendo la sabbia. Per sopravvivere, la pianta deve crescere più rapidamente del cumulo di sabbia che si forma attorno ad essa.

Il Coral Pink Sand Dunes State Park si trova a circa un'ora di auto dal centro visitatori di Zion a Springdale. Il parco permette campeggio, escursionismo, guida di veicoli fuoristrada e fotografia ed è tra i consigli di Brand Usa, Visit Utah e dell'Ufficio del turismo di Kanab.