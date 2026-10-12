ULTIME NOTIZIE 12 OTTOBRE 2026

Coppa del mondo del Tiramisù, i vincitori da Vicenza e dal Brasile

Roma, 12 ott. (askanews) - Il tiramisù più buono del mondo porta il nome di Marcos Muzzo, apicoltore di San Paolo, in Brasile. A decretarlo è stata la giuria di esperti riuniti a Treviso per la decima edizione della Tiramisù World Cup, l'evento che mette in gara centinaia di appassionati del celebre dessert italiano. Sul podio, insieme a lui, Ciro Tomassini, vincitore per la ricetta creativa, con la sua preparazione con composta di lamponi, cioccolato bianco e miele al limone (Tiramisù nella forma di un alveare).

320 i concorrenti provenienti da tutto il mondo, 33 le nazioni rappresentate (Italia inclusa), 130 "giudici buongustai" che hanno superato il quiz online per entrare a far parte della giuria delle Selezioni, 40 minuti per preparare la propria porzione. Due le categorie di gara: quella della ricetta originale con i tradizionali 6 ingredienti base (uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao) e quella creativa, con la possibilità di aggiungere fino a 3 ingredienti e sostituire il biscotto.

Francesco Redi, ideatore e organizzatore della TWC: "Quest'anno abbiamo introdotto il trading certer, e i concorrenti prima di gareggiare hanno la possibilità di allenarsi come in un vero campionato del mondo".

Una tre giorni, quella che si è svolta a Treviso, ricca di appuntamenti. Non solo la gara per la Coppa del mondo di Tiramisù, ma anche workshop, degustazioni e training, per grandi e piccini.

Gli altri finalisti:

Per la ricetta originale: Nadia Larbi, ingegnere di Frjus (Francia)

Fabiana Borrelli, gestore finanziario da San Paolo (Brasile)

Per la ricetta creativa:

Juliana Nardelli, settore moda di Jaraguà do Sul.

Ricetta: confettura di zucca, semi di zucca tostati e salati, cioccolato fondente brasiliano;

Giuseppe Salvador, elettricista di Cordignano (TV).

Ricetta: lamponi, cioccolato fondente al 70%, crema al pistacchio.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi