Coppa del mondo del Tiramisù, i vincitori da Vicenza e dal Brasile

Roma, 12 ott. (askanews) - Il tiramisù più buono del mondo porta il nome di Marcos Muzzo, apicoltore di San Paolo, in Brasile. A decretarlo è stata la giuria di esperti riuniti a Treviso per la decima edizione della Tiramisù World Cup, l'evento che mette in gara centinaia di appassionati del celebre dessert italiano. Sul podio, insieme a lui, Ciro Tomassini, vincitore per la ricetta creativa, con la sua preparazione con composta di lamponi, cioccolato bianco e miele al limone (Tiramisù nella forma di un alveare).

320 i concorrenti provenienti da tutto il mondo, 33 le nazioni rappresentate (Italia inclusa), 130 "giudici buongustai" che hanno superato il quiz online per entrare a far parte della giuria delle Selezioni, 40 minuti per preparare la propria porzione. Due le categorie di gara: quella della ricetta originale con i tradizionali 6 ingredienti base (uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao) e quella creativa, con la possibilità di aggiungere fino a 3 ingredienti e sostituire il biscotto.

Francesco Redi, ideatore e organizzatore della TWC: "Quest'anno abbiamo introdotto il trading certer, e i concorrenti prima di gareggiare hanno la possibilità di allenarsi come in un vero campionato del mondo".

Una tre giorni, quella che si è svolta a Treviso, ricca di appuntamenti. Non solo la gara per la Coppa del mondo di Tiramisù, ma anche workshop, degustazioni e training, per grandi e piccini.

Gli altri finalisti:

Per la ricetta originale: Nadia Larbi, ingegnere di Frjus (Francia)

Fabiana Borrelli, gestore finanziario da San Paolo (Brasile)

Per la ricetta creativa:

Juliana Nardelli, settore moda di Jaraguà do Sul.

Ricetta: confettura di zucca, semi di zucca tostati e salati, cioccolato fondente brasiliano;

Giuseppe Salvador, elettricista di Cordignano (TV).

Ricetta: lamponi, cioccolato fondente al 70%, crema al pistacchio.