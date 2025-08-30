ULTIME NOTIZIE 30 AGOSTO 2025

Copenhagen, manifestanti chiedono sanzioni per Israele ai ministri Ue

Copenhagen, 30 ago. (askanews) - Un gruppo di sostenitori della Palestina si è radunato all'esterno della sede dove i ministri degli Esteri dell'UE si incontrano a Copenaghen, chiedendo che l'Unione europea imponga sanzioni a Israele per Gaza. "Vogliamo che tutti i Paesi dell'UE, tutti i leader europei, agiscano e facciano il più possibile, tutto ciò che è in loro potere, per fermare questo genocidio. E quello che possono fare è imporre sanzioni a IsraelE dice Mette Milsen, 32 anni, mentre Thomas, un altro manifestante, aggiunge: "Chiediamo che vengano imposte sanzioni, vere e concrete, contro Israele, che in questo momento sta commettendo un genocidio. Non è accettabile che gli vengano concesse facilitazioni commerciali speciali e che vengano inviate armi a Israele. Non va bene".

