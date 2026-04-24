ULTIME NOTIZIE 24 APRILE 2026

Copenaghen, mongolfiere illuminate al Night Glow Festival

Copenaghen, 24 apr. (askanews) - Migliaia di persone si sono radunate nella piazza del Municipio di Copenaghen per il Night Glow Festival, evento gratuito con mongolfiere illuminate a ritmo di musica.

Le mongolfiere sono rimaste a terra, ma si sono accese sulle note della colonna sonora di "Star Wars" e di brani del produttore svedese Avicii, davanti a un pubblico numeroso.

"Mi piace moltissimo, è molto bello, è molto interessante cambiare atmosfera, diciamo, in una serata di giovedì - dice Sibel, residente a Copenaghen -È fantastico, ha una bellissima energia, davvero, mi piace molto".

"Molto bello - gli fa eco Viktor Gerdin, turista - ci sono mongolfiere enormi ed è bello vedere come organizzano tutto. Però adesso l'attesa è questa: vorrei solo che si alzassero a un certo punto. Dai, su".

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