Antalya, 17 nov. (askanews) - La COP31 di Antalya si avvia verso la conclusione mentre proseguono i confronti e le discussioni sull'accordo e sul documento finale che potrebbe contenere un invito forte all'abbandono dei combustibili fossili. Sarebbe un risultato importante, forse epocale, ma anche, e la storia degli accordi sul clima ce lo ha dimostrato, potrebbe non avere poi una reale applicazione, perché il mondo, là fuori, ci ricordano i politici e i commentatori più avveduti, è selvaggio e dominato da interessi che sono in palese conflitto con lo spirito di cooperazione e morale che ancora oggi ispira le conferenze ONU. Fuori ci sono le guerre, che riguardano anche la mitigazione, fuori c'è un capitalismo che ancora non ha trovato un atteggiamento maggioritario che non sia predatorio.

Per questo, per invocare una vera azione e una vera presa di consapevolezza del fatto che è il momento di chiedere il conto per il clima, migliaia di persone hanno sfilato e protestato intono alla COP turca. Perché per milioni di abitanti della terra non è più accettabile che la più grande emergenza del nostro tempo venga affrontata solo con impegni sulla carta e promesse future. Per questo il presidente brasiliano Lula, che certamente ambisce a essere un leader globale sui temi del clima, ha usato parole molto dirette ad Antalya. "Ve lo diciamo chiaramente - ha detto rivolgendosi ai Paesi più ricchi - non stiamo elemosinando. Non chiediamo la carità. Ciò che vogliamo ora è che diate il vostro contributo. Che investiate, e ne trarrete un guadagno".

L'abilità politica e retorica di Lula, che invoca investimenti e guadagni, indica una strada, che potrebbe anche essere l'unica rimasta. Che non è forse quella giustamente sognata da molti ambientalisti, ma si colloca, almeno in parte, su un piano di realtà, si pone il tema economico, chiede giustizia, ma non gratuita. E potrebbe essere un modo per rimettere le COP al centro vero del discorso, per fare che anche le grandi nazioni vi ritornino, anche se il mondo in cui le conferenze delle parti erano nate, ossia quello dei primi anni Novanta con tutte le speranze seguite alla caduta del Muro di Berlino, oggi non esiste proprio più. E il pianeta si surriscalda a una velocità che in miliardi di anni non si era mai registrata.