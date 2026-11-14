COP31, Onu a Usa e Iran: sbloccare subito i fertilizzanti a Hormuz

Milano, 14 nov. (askanews) - In attesa di un accordo che ponga fine alla guerra, gli Stati Uniti e l'Iran devono consentire "immediatamente" il normale transito di fertilizzanti attraverso lo Stretto di Hormuz; il blocco di tale passaggio ha fatto impennare i prezzi dei prodotti alimentari in numerosi paesi in via di sviluppo, afferma un alto funzionario dell'ONU. "Ribadisco costantemente a entrambi i paesi, Iran e Stati Uniti, che devono proseguire i negoziati in vista di un accordo globale. Tuttavia, tale accordo non dovrebbe ostacolare l'attuazione immediata di una soluzione eccezionale, limitata e temporanea per i fertilizzanti", dichiara Jorge Moreira da Silva, coordinatore del gruppo di lavoro dell'ONU sullo Stretto di Hormuz, in un'intervista all'AFP ad Antalya, dove è in corso la grande riunione annuale sul clima, la COP31.