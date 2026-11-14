ULTIME NOTIZIE 14 NOVEMBRE 2026

COP31, Onu a Usa e Iran: sbloccare subito i fertilizzanti a Hormuz

Milano, 14 nov. (askanews) - In attesa di un accordo che ponga fine alla guerra, gli Stati Uniti e l'Iran devono consentire "immediatamente" il normale transito di fertilizzanti attraverso lo Stretto di Hormuz; il blocco di tale passaggio ha fatto impennare i prezzi dei prodotti alimentari in numerosi paesi in via di sviluppo, afferma un alto funzionario dell'ONU. "Ribadisco costantemente a entrambi i paesi, Iran e Stati Uniti, che devono proseguire i negoziati in vista di un accordo globale. Tuttavia, tale accordo non dovrebbe ostacolare l'attuazione immediata di una soluzione eccezionale, limitata e temporanea per i fertilizzanti", dichiara Jorge Moreira da Silva, coordinatore del gruppo di lavoro dell'ONU sullo Stretto di Hormuz, in un'intervista all'AFP ad Antalya, dove è in corso la grande riunione annuale sul clima, la COP31.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi