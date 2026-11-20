Antalya, 20 nov. (askanews) - A prescindere dalle dichiarazioni finali della COP31 di Antalya e dall'impossibilità conclamata di concordare sul percorso di abbandono dei combustibili fossili, cosa che era peraltro ampiamente prevedibile già prima dell'apertura della conferenza Onu, uno dei veri punti intorno ai quali si gioca la partita con la crisi climatica è il grande tema dell'elettrico, che da più parti si auspica possa sostituire l'età del petrolio e del gas. E ne ha parlato anche Chris Bowen, presidente dei negoziatori della COP turca.

"Per esperienza - ha detto - le cose che vale la pena fare non sono mai facili; ebbene, l'elettrificazione è una di queste. L'elettrificazione è la chiave per abbandonare i combustibili fossili. È il mezzo attraverso cui attuare tale transizione. Sappiamo che, entro il 2035, l'elettrificazione contribuirà per due terzi a raggiungere gli obiettivi necessari per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi".

Gli 1,5 gradi, a essere realisti, sono un obiettivo che a breve termine appare fuori dalla nostra portata, ma uno dei messaggi che la COP31 lascia in eredità è quello di continuare a credere che, sul medio periodo, sia effettivamente possibile tornare a contenere l'aumento delle temperature. Avendo presente che per gli scienziati il vero punto di non ritorno sono i 4 gradi, ma che comunque oltre i 2,5 le condizioni sarebbero sempre estremamente difficili.

L'elettrificazione oggi appare come una strada per evitare gli scenari peggiori, e ii sostenitori di questa visione ribadiscono con forza che, comunque, l'elettrico sostituirà il fossile, il punto è in quanto tempo, con quante sacche di resistenza e con quali costi ambientali e umani nella fase di transizione.