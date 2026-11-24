Bridgetown (Barbados), 24 nov. (askanews) - "Credo che dobbiamo trarre insegnamento dal fallimento della COP, e la COP ha fallito perché esistono numerosi interessi particolari, in particolare nell'industria dei combustibili fossili, che sono riusciti a esercitare una pressione tale da impedire ai governi di assumersi le proprie responsabilità per garantire che si riesca a tenere sotto controllo il cambiamento climatico": lo ha affermato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, che lascerà il suo incarico a fine anno, nel corso di una conferenza che si è svolta nei Caraibi.

"Purtroppo, i governi hanno dimostrato di non essere in grado di opporsi alla lobby dell'industria dei combustibili fossili", ha aggiunto.