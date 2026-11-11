ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2026

COP31, Guterres: combustibili fossili devono sparire come i dinosauri

Antalya, 11 nov. (askanews) - "I combustibili fossili devono fare la stessa fine dei dinosauri" ha detto il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, intervenendo alla COP31 sul clima ad Antalya, in Turchia, ricolgendosi ai leader mondiali e accusando le compagnie petrolifere di voler bloccare le azioni per contrastare il cambiamento climatico.

"I combustibili fossili devono fare la stessa fine dei dinosauri. E questo non accadrà da solo. I dinosauri non avevano una lobby. I combustibili fossili, invece, sì. E la loro strategia è semplice: distorcere la scienza, ritardare le politiche, rinviare l'azione, sottrarsi alle proprie responsabilità. È ora di liberarci da questa abitudine e porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili" ha affermato Guterres.

Il Segretario generale dell'Onu è poi tornato sui cambiamenti climatici degli ultimi anni, affermando: "La dura verità è che la crisi climatica sta correndo più veloce di noi. Nel 2025 le emissioni hanno raggiunto livelli record, mai registrati prima. I record di temperatura continuano a essere battuti. Gli ultimi quattro anni sono stati i più caldi di sempre. E gli interessi legati ai combustibili fossili continuano a fare profitti enormi mentre uccidono il nostro Pianeta".

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