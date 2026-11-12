COP31, Greta chiede alla Turchia un embargo energetico su Israele

Antalya, 12 nov. (askanews) - Greta Thunberg chiede alla Turchia di interrompere il trasferimento di petrolio ed energia verso Israele. L'appello dell'attivista svedese arriva proprio ad Antalya, dove la Turchia ospita la COP31, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima.

Durante una conferenza stampa con altri attivisti, Thunberg ha accusato Ankara di contribuire, attraverso i flussi energetici diretti a Israele, a quello che definisce il genocidio in Palestina: "Voglio dare maggiore forza all'appello collettivo per un embargo energetico turco contro Israele, per fermare il trasferimento di petrolio ed energia dal territorio turco verso Israele, che alimenta direttamente il genocidio in Palestina".

L'iniziativa collega la crisi climatica alla situazione nei territori palestinesi. Thunberg ha anche rivolto un duro attacco ai governi e alle istituzioni, accusandoli di non affrontare le responsabilità della distruzione ambientale. "In contesti come questo - aggiunge - è più chiaro che mai che la situazione è tutt'altro che sotto controllo. Il pianeta non sta morendo, lo stanno uccidendo. E sappiamo chi lo sta facendo. Lo stanno uccidendo proprio le stesse persone dalle quali spesso ci aspettiamo di essere salvati. Nessuno verrà a salvarci. Quando i nostri diritti umani sono minacciati dagli Stati e da altre istituzioni, diventa nostro dovere, il dovere di tutti".

Mohammed Usrof, fondatore dell'Istituto palestinese per la strategia climatica, afferma che "quello che sta accadendo a Gaza e in Palestina non è soltanto un genocidio, ma anche un atto deliberato di ecocidio e devastazione ambientale. Nelle prime dodici ore della stagione invernale, appena una settimana fa, abbiamo visto le prime piogge e 70mila famiglie sfollate soltanto a causa della pioggia, perché vivono tutte in tende di fortuna".