Milano, 20 nov. (askanews) - Sale la tensione nelle ultime ore della Cop31 sul clima, in corso in Turchia dove quasi 200 paesi cercano di raggiungere un accordo divisi principalmente sull'addio ai combustibili fossili, spariti dall'ultima bozza di intesa. Allo stato attuale nessuno sembra essere soddisfatto di quanto ottenuto, a partire dagli Stati africani che temono un nulla di fatto, che comprende

dichiarazioni di intenti che non prevedono lo stanziamento di risorse per renderli concreti, ha spiegato la ministra per l'ambiente del Ghana Zanetor Agyeman-Rawlings, presidente dei negoziatori del continente africano.

"Non siamo venuti qui a chiedere l'elemosina - spiega - siamo venuti a reclamare ciò che ci spetta di diritto per la nostra gente, che sta subendo le conseguenze più gravi delle attività antropiche dei paesi sviluppati; conseguenze per le quali ora ci viene chiesto di pagare un prezzo che non abbiamo mai accettato di sostenere. Ci viene chiesto di intraprendere le cosiddette 'transizioni giuste', che di giusto non hanno proprio nulla".

Per gli Stati più poveri il sostegno di quelli ricchi per affrontare le spese di transizione verso un mondo nel segno della giustizia climatica è fondamentale.

"Il popolo africano, che più di ogni altro ha sofferto a causa di dinamiche riconducibili in gran parte alle attività dei paesi sviluppati, merita di meglio - dice - siamo qui per dare voce a queste persone e per dichiarare che non permetteremo che questo incontro si riduca, ancora una volta, a un semplice esercizio di retorica".