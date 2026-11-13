Cop31, Al Gore: "Folle che Paesi come Arabia Saudita blocchino tutto"

Antalya 13 nov. (askanews) - L'ex vicepresidente statunitense Al Gore ritiene "letteralmente folle" che paesi produttori di petrolio, come l'Arabia Saudita, possano bloccare l'azione globale contro il cambiamento climatico e, in un'intervista all'AFP, invoca riforme profonde dei negoziati dell'ONU. Secondo Al Gore - che ha fatto tali dichiarazioni a margine della grande riunione annuale sul clima, la COP31, ad Antalya, in Turchia - le discussioni non dovrebbero più basarsi sul modello del consenso, bensì su quello di una "supermaggioranza", una maggioranza qualificata.

"C'è un sostegno crescente sull'abbandono del cosiddetto modello basato sul consenso, che non è previsto dalla maggior parte degli accordi dell'ONU. Dovremmo passare a un sistema a maggioranza qualificata. L'idea che un singolo Paese, come l'Arabia Saudita, possa bloccare qualsiasi iniziativa che il mondo intero desidera intraprendere è, a dir poco, folle. Ci troviamo di fronte alla più grave minaccia per il futuro dell'umanità che abbiamo mai dovuto affrontare", ha affermato Al Gore.

"L'Arabia Saudita sta ora tentando addirittura di sabotare l'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), il gruppo di scienziati che ci fornisce i dati di cui abbiamo bisogno. Presto si terrà il cosiddetto 'bilancio globale' (global stocktake) e l'Arabia Saudita vuole impedire che vengano utilizzate le basi scientifiche necessarie a individuare il ruolo che la combustione di fonti fossili gioca nel determinare, in misura predominante, il cambiamento climatico. Il mondo non dovrebbe più tollerare una situazione del genere, spero che vengano introdotte delle riforme nel processo", si è augurato.