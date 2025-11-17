Cop30, Onu: su clima accelerare negoziati, non possiamo perdere tempo

Milano, 17 nov. (askanews) - Il capo dell'Onu per il Clima Simon Stiell ha chiesto ai ministri dei vari paesi di accelerare i negoziati della Cop30 per superare gli ostacoli prima della fine della conferenza, tra cinque giorni, a Belém, nell'Amazzonia brasiliana.

"Chiaramente, c'era un enorme lavoro da svolgere per i ministri e i negoziatori. Vi esorto ad affrontare rapidamente le questioni più difficili. Quando queste questioni vengono rinviate all'ultimo minuto, tutti ne escono perdenti - ha detto - non possiamo assolutamente permetterci di perdere tempo con tattiche, ritardi strategici o ostruzionismo. Il tempo della diplomazia performativa è ormai finito. Ora è il momento di rimboccarsi le maniche, unire le forze e portare a termine il lavoro".

A cinque giorni dalla fine della 30a conferenza annuale delle Nazioni Unite sul clima, i ministri sono arrivati a Belém per riprendere i negoziati e cercare di uscire dall'impasse politica che vede gli Stati insulari a rischio lottare per impegni più stringenti in materia di clima; Paesi come Cina e India alleati per eliminare barriere commerciali, come la tassa europea sul carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, che imporre un dazio sulle emissioni di carbonio dei prodotti importati da paesi extra-UE); molti paesi del Sud del mondo, in particolare quelli africani che chiedono ai paesi sviluppati di aumentare i finanziamenti, mentre le grandi economie non vogliono decisioni che sottintendano che non stanno facendo abbastanza.