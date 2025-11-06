ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2025

COP30, Guterres(Onu): sul riscaldamento globale il mondo ha fallito

Roma, 6 nov. (askanews) - Il mondo ha "fallito" nella sua promessa di mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi centigradi, ha detto il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres parlando ai leader mondiali riuniti in Brasile alla COP30 a Belem.

Parlando prima della conferenza sul clima Guterres ha affermato che decenni di ritardi hanno significato che "non siamo riusciti a garantire di rimanere al di sotto di 1,5 gradi" di riscaldamento rispetto all'era preindustriale, l'obiettivo più ambizioso che era stato definito dall'accordo di Parigi.

Rivolgendosi al presidente brasiliano Lula, il Segretario delle Nazioni Unite ha detto: "Lei l'ha chiamato la COP della verità, e non posso che essere d'accordo con lei. La dura verità è che non siamo riusciti a garantire di restare al di sotto di 1,5 gradi".

