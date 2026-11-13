ULTIME NOTIZIE 13 NOVEMBRE 2026

COP 31, Guterres: momento decisivo per il clima, ora bisogna reagire

Antalya, 13 nov. (askanews) - "Credo che, da un lato, sia vero che a livello globale nutriamo enormi preoccupazioni: la guerra in Ucraina, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, una situazione in cui coesistono guerra e pace, e, ora, l'intelligenza artificiale, divenuta il tema di cui tutti discutono. Inoltre, la maggior parte dei leader non è pienamente consapevole del fatto che ci troviamo di fronte a un momento decisivo per quanto riguarda il cambiamento climatico". Lo ha detto in un'intervista da Antalya, dove è in corso la COP31, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres.

"Nelle politiche e nei progetti annunciati - ha aggiunto Guterres - non si coglie, da parte dei leader politici, la consapevolezza di quanto possa essere drammatica la situazione. È probabilmente per questo che assistiamo a tale silenzio. Forse, per alcuni, subentra anche il timore verso le lobby o determinati interessi, quando non sono essi stessi parte di tali interessi".

"Non abbiamo perso la battaglia - ha concluso il segretario delle Nazioni Unite -. Non riusciremo a mantenere subito l'obiettivo di 1,5 gradi, ma possiamo comunque mantenerlo entro la fine del secolo. Dunque, questo non è il momento di arrendersi; è il momento di reagire".

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