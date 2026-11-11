COP 31, Guterres e Lula contro combustibili fossili e indifferenza

Antalya, 11 nov. (askanews) - La conferenza ONU sul clima di Antalya entra nel vivo, i leader mondiali sono arrivati e dal palco è risonato, un'altra volta molto forte, il monito del segretario Generale Antonio Guterres: "I combustibili fossili - ha detto - devono fare la stessa fine dei dinosauri. E questo non accadrà da solo. I dinosauri non avevano una lobby; i combustibili fossili, invece, sì. E la loro strategia è semplice: distorcere la scienza, ritardare le politiche, rimandare l'azione, evitare le responsabilità. È giunto il momento di liberarsi da questa abitudine e di porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili".

Il messaggio è chiaro, ma da decenni non si vedono risultati concreti in questo senso, anzi, in molti casi si è assistito a fenomeni opposti. E intorno alla crisi climatica, come ha denunciato il presidente brasiliano Lula da Silva, il dibattito internazionale è quasi scomparso. "Dall'inizio di quest'anno - ha detto il leader del Brasile - il cambiamento climatico è scomparso dai discorsi e dai documenti dei leader mondiali. In occasione dei vertici del G7 e del G20, forum che riuniscono i principali responsabili globali delle emissioni di gas serra, la preoccupazione ha lasciato il posto al silenzio. Si è iniziato a parlare più di armi e dazi che della sopravvivenza delle generazioni future".

Guterres e Lula stanno dalla stessa parte della barricata, ma affrontano il problema da due punti di vista diversi, mostrandone l'enorme complessità e la distanza, che oggi sembra ancora profondissima, tra ciò che si dovrebbe fare e ciò che realmente accade. E intanto continuiamo a vivere in un periodo nel quale il riscaldamento della terra è da 10 a 100 volte più rapido del massimo termico mai registrato nella lunga vita del pianeta, ossia 252 milioni di anni fa, alla fine del Permiano. In quel caso si estinsero il 90% delle specie marine e il 70% di quelle terrestri. Ed è precisamente questo che sta sul tavolo ad Antalya.