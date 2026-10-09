Contratti, Orsini (Confindustria): auspico accordo entro fine mese

Modena, 9 ott. (askanews) - "Questa è una cosa molto seria: l'accordo deve essere fatto". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, a margine del convegno "Costruire il futuro: dialogo tra impresa e lavoro", organizzato dalla Cisl a Modena, a proposito dell'intesa con i sindacati sulla contrattazione. "Mi auguro che si arrivi alla fine del mese o ai primi giorni di novembre a poterlo chiudere: questa è la volontà", ha aggiunto.

"E' una cosa complessa, non conta un giorno in più o un giorno in meno: l'importante è farla bene, nell'interesse dei lavoratori e nell'interesse delle imprese". Ha spiegato il vicepresidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni industriali Maurizio Marchesini, che sta seguendo in prima persona le relazioni con i sindacati. "Ci stiamo lavorando, siamo fiduciosi, però sono temi complessi che riguardano la vita di tutti noi: stiamo lavorando con molta intensità. Io sono ottimista", ha concluso Marchesini.