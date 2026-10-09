Contratti, Fumarola (Cisl): lavoriamo per chiudere al più presto

Modena, 9 ott. (askanews) - "Stiamo lavorando molto, perché sono temi importanti e non vogliamo dare risposte alla sola fase contingente, ma tracciare una visione e una strategia di politica e di relazioni sindacali solide". Lo ha detto la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, a margine del convegno organizzato dalla Cisl a Modena, sulla trattativa per la contrattazione. "Abbiamo affrontato il tema della rappresentanza e della contrattazione, e stiamo lavorando su salute e sicurezza, formazione e partecipazione", ha spiegato. "Auspichiamo di poter chiudere nel più breve tempo possibile, ma ci sono 14 associazioni che devono ragionare fra di loro; Cgil, Cisl e Uil hanno presentato la propria piattaforma".

La segretaria ha rivendicato il valore del metodo concertativo: "Vorrei recuperare il metodo: credo che questo metodo concertativo debba poter andare avanti anche dopo la sigla dell'accordo, perché il Paese ha bisogno di tenere insieme le forze e che ognuno si assuma il proprio pezzo di responsabilità".