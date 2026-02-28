Contrattacco Iran, a Dubai missili in cielo e gente in spiaggia

Dubai, 28 feb. (askanews) - Gente in spiaggia a prendere il sole mentre nei cieli viene intercettato un missile iraniano. Qua siamo a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, uno delle località del Golfo obiettivo della risposta iraniana all'attacco di Usa e Israele, cominciato nelle prime ore della mattina di sabato.

L'Iran ha risposto colpendo le città israeliane e le basi americane in Medioriente che sono diverse in tutta l'area come si vede da queste cartina animata, dislocate principalmente nel Golfo. E qui si sono concentrati gli attacchi iraniani che hanno colpito in Barhain, nella capitale Manama, un quartier generale della Quinta flotta della marina degli Usa.

Queste immagini arrivano da Abu Dhabi, è stata colpita Riad, ma l'Iran ha lanciato missili anche contro basi in Qatar e Kuwait dove è stata colpita la base italo-americana in cui ci sono oltre 300 militari italiani. Nessuno di loro è ferito, come confermato dal ministro degli Esteri Tajani, mentre la pista dell'aeroporto ha subito danni.