Continua la protesta degli studenti in Francia, tensione a Parigi

Parigi, 4 nov. (askanews) - Non si ferma la protesta degli studenti i Francia, gli alunni dell'ultimo anno delle scuole superiori si sono radunati davanti alla scuola secondaria Hélène Boucher, presidiata dalle forze dell'ordine, nel XX arrondissement di Parigi. Il movimento studentesco nazionale continua a chiedere un investimento di 10 miliardi di euro nell'istruzione e nell'istruzione superiore, nonché l'abolizione del sistema di ammissione post-diploma Parcoursup. Ieri alcune centinaia di manifestanti si sono radunate vicino alla Sorbona, nel centro di Parigi, per una manifestazione non autorizzata. L'unico percorso consentito per la manifestazione studentesca dalle autorità cittadine era "da Porte de Charenton a Porte de Montreuil", ha dichiarato la prefettura di polizia di Parigi.