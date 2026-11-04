ULTIME NOTIZIE 04 NOVEMBRE 2026

Continua la protesta degli studenti in Francia, tensione a Parigi

Parigi, 4 nov. (askanews) - Non si ferma la protesta degli studenti i Francia, gli alunni dell'ultimo anno delle scuole superiori si sono radunati davanti alla scuola secondaria Hélène Boucher, presidiata dalle forze dell'ordine, nel XX arrondissement di Parigi. Il movimento studentesco nazionale continua a chiedere un investimento di 10 miliardi di euro nell'istruzione e nell'istruzione superiore, nonché l'abolizione del sistema di ammissione post-diploma Parcoursup. Ieri alcune centinaia di manifestanti si sono radunate vicino alla Sorbona, nel centro di Parigi, per una manifestazione non autorizzata. L'unico percorso consentito per la manifestazione studentesca dalle autorità cittadine era "da Porte de Charenton a Porte de Montreuil", ha dichiarato la prefettura di polizia di Parigi.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi