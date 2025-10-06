ULTIME NOTIZIE 06 OTTOBRE 2025

Continua in Marocco la protesta della "GenZ 212", giovani in piazza

Rabat, 2 ott. (askanews) - Continua per il nono giorno consecutivo in Marocco, la protesta lanciata da un collettivo di giovani chiamato GenZ 212. Si tratta di un movimento pacifico che chiede un miglioramento dei sistemi educativi e sanitari. "Siamo scesi in piazza per la gente, non solo per i giovani. Per tutti", ha dichiarato Mohamed Gaamaz. La protesta è iniziata a metà settembre, in seguito alla morte di otto donne incinte ricoverate per parto cesareo nell'ospedale pubblico di Agadir (nel sud del Paese).

ESTERI
