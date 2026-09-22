Conti pubblici, Salvini: non sarà 0,1 a limitare i nostri investimenti

Roma, 22 set. (askanews) - "So che i colleghi giornalisti, e non solo, oggi in Italia saranno impegnati nel commentare lo 0,1, perché per lo 0,1 l'Italia non esce dalla cosiddetta procedura di infrazione. È surreale nel 2026 che la seconda potenza industriale d'Europa, la quinta potenza esportatrice al mondo, debba dipendere da meccanismi e logiche dello 0,1 per capire se può o non può investire nel suo futuro". Lo ha affermato il vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in collegamento alla relazione annuale dell'Autorità di regolazione dei trasporti al Parlamento, commentando i dati dell'Istat sul deficit Pil 2025.

"Io dico chiaramente che non sarà questo 0,1 a condizionare o a limitare la nostra voglia di investire, di innovare, di modernizzare - ha detto - di mettere in sicurezza".