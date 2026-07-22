Conti pubblici, Giorgetti: ad ora no grandi scostamenti da Dfp

Roma, 22 lug. (askanews) -Allo stato attuale le analisi realizzate dagli organismi internazionali non evidenziano uno scostamento tale da alterare il quadro di crescita delineato dal governo nell'ultimo Documento di finanza pubblica. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera.

"Riguardo le prospettive di crescita - ha detto Giorgetti -, ricordo che il quadro macroeconomico più aggiornato del governo è quello contenuto nel Documento di Finanza Pubblica 2026 presentato nel mese di aprile. Le successive revisioni formulate da alcuni organismi internazionali, incluso il Fondo monetario internazionale, riflettono prevalentemente il deterioramento del contesto internazionale intervenuto nei mesi successivi, caratterizzato dall'accresciuta incertezza sulle relazioni commerciali globali, dal rallentamento del commercio mondiale e dal permanere delle tensioni geopolitiche. Tali valutazioni si inseriscono in un quadro di revisione delle prospettive di crescita che interessa, in diversa misura, l'insieme delle economie avanzate e dell'area dell'euro".

"Le informazioni congiunturali disponibili successivamente alla pubblicazione del Dfp e i monitoraggi effettuati dall'amministrazione - ha aggiunto - non evidenziano, allo stato attuale, scostamenti tali da alterare significativamente il quadro di crescita delineato dal governo".