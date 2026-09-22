Conti pubblici, Calderone: continuiamo a lavorare con determinazione

Roma, 22 set. (askanews) - Restare ancora nella procedura europea di disavanzo eccessivo con un rapporto deficit/Pil del 3,1% "significa che noi continuiamo a lavorare con la stessa intensità e determinazione, senza scaricare extra costi sulle sulle famiglie". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, a margine della presentazione del rapporto Inail a Roma, sottolineando che "la previsione di uscita nei nostri conti dalla procedura di infrazione era per il 2027. Certamente avremmo salutato con piacere se oggi il dato fosse stato diverso".

Calderone ha affermato: "Non abbiamo oggi centrato l'obiettivo per uno 0,1%. Non mi sembra il caso in questo momento di polemizzare su questo fatto, anche perché va sempre ricordato da dove siamo partiti. Abbiamo ereditato dati di deficit molto più pesanti, oggi siamo al 3,1%. Così come abbiamo ereditato dati occupazionali non in linea con quelli attuali: oggi 24,3 milioni di persone sono al lavoro, abbiamo un tasso di occupazione del 63,2% e una disoccupazione sotto il 6%, sotto la media europea. Mi sembra che siano la dimostrazione del fatto che il governo sta facendo di tutto per promuovere il lavoro e promuovere il lavoro buono, visto che aumentano i contratti a tempo indeterminato. Abbiamo introdotto il salario giusto per legge a cui vincoliamo anche tutti i nostri incentivi. Nel contempo - ha concluso Calderone - sosteniamo le famiglie in un periodo di congiuntura internazionale certamente non facile".