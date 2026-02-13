Conti al Quirinale: "Su palco Sanremo celebreremo 80 anni Repubblica"

Roma, 13 feb. (askanews) - Gli 80 anni della Repubblica italiana verranno celebrati anche sul palco di Sanremo. Lo ha annunciato il presentatore Carlo Conti al Quirinale, dove è stato ricevuto con tutti i cantanti che parteciperanno al prossimo festival, per la prima volta, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Il Festival di Sanremo quest'anno compie 76 anni quindi è un pochino più giovane della nostra Repubblica che proprio quest'anno compirà 80 anni, e tra l'altro le do una notizia in anteprima che riguarda il festival", ha detto Conti rivolgendosi al Presidente, "in qualche modo su quel palco parleremo di questa importante ricorrenza, e lo faremo ospitando una signora che ha 106 anni e che proprio quel 2 giugno del 1946 per la prima volta ebbe l'onore di votare, ed è il nostro modo dal Festival di Sanremo per celebrare questa Repubblica e questa libertà che tutti noi abbiamo da quel giorno."

"Noi siamo onorati che ci abbia invitato qua in questa giornata, per tutti noi del Festival di Sanremo ma per l'intera discografia italiana, che in questo momento sta vivendo un momento di grande splendore. La musica italiana è forte, è viva e il Festival di Sanremo è la dimostrazione", ha aggiunto Conti.