ULTIME NOTIZIE 16 GENNAIO 2026

Conti a Piazza di Spagna per lo spot di Sanremo: oggi niente annunci

Roma, 16 gen. (askanews) - "Oggi niente annunci, soltanto il grande spot nel cuore di Roma", ha detto Carlo Conti arrivando a piazza di Spagna, ai piedi della Scalinata di Trinità dei Monti, per girare l'ultimo spot "Tutti cantano Sanremo" in vista del Festival.

Il conduttore e direttore artistico, assediato dai giornalisti e fotografi, non ha voluto svelare altre sorprese della kermesse che si aprirà il 24 febbraio.

I romani si sono radunati per un flashmob e per cantare "Con te partirò". "La spete?" ha chiesto Conti, per poi aggiungere: "Altrimenti proveremo con Roma non far la stupida...".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi