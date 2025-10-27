Conte(M5s): membro Garante Privacy in sede Fdi è episodio inquietante

Roma, 27 ott. (askanews) - "Ci troviamo con un provvedimento" del Garante della privacy nei confronti di Report "molto pesante ma soprattutto con un episodio inquietante: un membro del Garante della privacy che il giorno prima si ritrova guarda caso nella sede di Fdi dove incontra anche Arianna Meloni". Così il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, parlando della multa comminata alla trasmissione di Sigfrido Ranucci, a margine della presentazione di un libro alla Camera.

E' "un mondo alla rovescia ed è scandaloso il fatto che da un anno sia stata paralizzata l'operatività della commissione di vigilanza sulla Rai. Quindi invoco ancora una volta i presidenti di Camera e Senato perché intervengano per porre rimedio a questo scandalo", ha sottolineato.