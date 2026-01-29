ULTIME NOTIZIE 29 GENNAIO 2026

Conte: vigilanza Rai bloccata, referendum partita senza arbitro

Roma, 29 gen. (askanews) - La campagna referendaria rischia di essere una "partita senza arbitro". L'ho detto il leader del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte a margine di una iniziativa pubblica.

"È bloccata la Vigilanza Rai, non riesce a lavorare. Ne va della qualità della nostra democrazia", ha detto ancora.

Ha aggiunto l'ex premier: "Siamo affrontando una campagna referendaria, dove c'è il governo che vuol far passare una riforma a tutela della casta dei politici o meglio dei politici che sono al governo. Non lo possiamo accettare".

Per Conte "c'è un problema: la qualità dell'informazione. Come facciamo a fare i dibattiti pubblici se addirittura giochiamo senza la Vigilanza? Una partita senza arbitro".

