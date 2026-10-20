Conte: siamo pronti a dare risposta a disagio sociale ed economico

Roma, 20 ott. (askanews) - "Abbiamo buona parte del programma già condiviso, ciascuna forza politica ha avuto dall'inizio dell'anno la possibilità di fare un percorso anche più specifico sul piano interno e non solo. Adesso siamo nella condizione di offrire una risposta al disagio sociale ed economico che si sta sollevando in modo sempre più forte e rischia di infiammare tutto il paese". Così il leader di M5s, Giuseppe Conte a margine di un evento all'Hotel Nazionale a Roma.

"Questo governo non risponde ma le opposizioni devono battere un colpo e anche presto", ha aggiunto.