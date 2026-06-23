ULTIME NOTIZIE 23 GIUGNO 2026

Conte: scettico su patrimoniale, feci studiare ipotesi, non funziona

Roma, 23 giu. (askanews) - "Sono perplesso e scettico sulla proposta di una patrimoniale. Quando ero a palazzo Chigi e dovevamo far ripartire il Paese ho fatto valutare questa ipotesi ma il dossier poi l'ho buttato nel cestino. Non ha funzionato in Svezia, in Danimarca, in Francia, Olanda, in Belgio e tanti altri paesi.... perché non funziona? Perché tu puoi anche dire che è una formula bellissima questa, ma innanzitutto il problema primo che abbiamo avuto è come fai a quotare il patrimonio?... Bisogna cercare di rendere sicuramente progressivo il nostro sistema ma nel segno dell'equità fiscale. Quello che oggi è un problema serio dell'Italia è che tutta la tassazione è su sull'Irpef".

Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato sul palco della kermesse del quotidiano La Verità, a Roma all'Acquario romano.

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