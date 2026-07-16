ULTIME NOTIZIE 16 LUGLIO 2026

Conte: riforma vergognosa, non confondere il Colle con colle Oppio

Roma, 16 lug. (askanews) - "Noi non possiamo permettere che continui in questa logica un governo che mira ad affermare la gerarchia del capo, il comando di uno solo e con questa legge state introducendo un premierato mascherato. Noi siamo per la democrazia vera" che "richiede pesi e contrappesi. Vi state confezionando una legge elettorale vergognosa per perpetuare il vostro potere con un premio di maggioranza assolutamente incostituzionale ma non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con colle Oppio". Così il presidente M5S Giuseppe Conte, in sede di dichiarazioni di voto nell'aula della Camera sulla legge elettorale.

"Vi avviso: la battaglia che ci avete visto fare, e le opposizioni hanno dimostrato massima comprensione del momento storico, massima chiarezza politica, uniti abbiamo fatto una battaglia contro la vostra arroganza, con cui volete prendere il potere. Ebbene, questo è solo un antipasto", ha aggiunto.

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