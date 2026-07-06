ULTIME NOTIZIE 06 LUGLIO 2026

Conte: respingiamo parole Trump ma Meloni lo ha assecondato in tutto

Milano, 6 lug. (askanews) - Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte attacca Giorgia Meloni sugli impegni assunti in materia di difesa. A un convegno organizzato dalle Acli a Roma, Conte dice che le parole di Donald Trump vanno respinte, ma accusa la presidente del Consiglio di averlo "assecondato in tutto".

"Dobbiamo respingere al mittente le dichiarazioni di Trump - afferma Conte - ma certo che Giorgia Meloni lo ha assecondato in tutto e adesso ne paghiamo le conseguenze. Perché ci sono impegni folli, insostenibili, che ricadranno sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ecco perché tocca a noi prendere in mano questo Paese, cercare di rimettere in piedi la sanità, cercare di garantire salari dignitosi, cercare di offrire una speranza, un futuro migliore, visto che questo futuro è stato ipotecato da queste firme irresponsabili, ripeto, su impegni insostenibili da parte di questo governo attuale".

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