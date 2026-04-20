Conte: ok primarie, ma con programma condiviso, serve un progetto

Roma, 20 apr. (askanews) - "Fino ad adesso ne hanno parlato tutti, poi sono arrivato io e ho detto: ok facciamole... Adesso diventa che 'Conte vuole le primarie perché vuole dividere'. Se dobbiamo fare le primarie, facciamole, ma se le facciamo dopo un programma condiviso, avremo anche una garanzia tra forze che, a differenza che a destra, che sono forze che ormai lavorano da tempo insieme, collaborano anche in tutte le diversità e differenze che hanno. Di qui invece ci sono tradizioni diverse, dobbiamo riconoscerlo, il Movimento è entrato in politica per contrastare anche un Pd che allora era al governo, per cercare di contrastare gli apparati di potere".

Così il leader M5s Giuseppe Conte, ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa", in onda sul Nove.

"Adesso stiamo lavorando, noi abbiamo fatto un percorso in questa legislatura con le forze di opposizioni e abbiamo costruito dei pilastri del programma. Adesso il Movimento 5 Stelle cosa sta facendo? ... Tutti parlano di stabilità, stabilità per 5 anni e ci e si divide su tutto, arriviamo noi e ci sciogliamo come neve al sole, dopo un anno, dopo due anni, governi tecnici, eccetera. No, noi dobbiamo costruire un progetto per 5 anni. Questo Paese va trasformato. Allora, fateci lavorare sul progetto e sul programma. Dopodiché vedremo qual è il modo migliore per trovare un soggetto che si riconosca nel programma e lo realizzi", ha proseguito Conte.