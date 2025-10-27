Conte: Manovra contro italiani nel governo volano stracci su banche

Roma, 27 ott. (askanews) - "Nel governo volano stracci perché non hanno il coraggio di imporre una tassazione vera di fronte a 100 miliardi di euro di utili delle banche. Anzi, hanno favorito anche il risiko bancario con cordate amiche". Così il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, parlando della manovra di bilancio, a margine della presentazione di un libro alla Camera.

"La realtà nel paese è ben diversa perché nei confronti dei cittadini, del ceto medio, delle fasce deboli si scarica la pressione fiscale più alta degli ultimi dieci anni, si definanzia la sanità e si taglia il Welfare. Poi, in compenso, si trovano 20 miliardi di euro nel triennio per investire in armi. Ditemi voi se questa è una manovra a favore o contro gli italiani", ha spiegato.

Siete pronti alla piazza sulla manovra? "Innanzitutto adesso abbiamo presentato quattro proposte e confidiamo che non solo ci sia l'unione delle opposizioni ma che il governo ci ripensi. Dobbiamo alzare la no tax area, aumentare l'assegno unico per i figli, favorire misure di competitività per le imprese e finanziare la sanità. Lavoriamo su questo e cerchiamo di batterci ora con grande forza e determinazione", risponde Conte.