ULTIME NOTIZIE 16 GENNAIO 2026

Conte in piazza per l'Iran: "Dobbiamo dare segnale a popolo iraniano"

Roma, 16 gen. (askanews) -"Dobbiamo dare un segnale concreto, stare vicino a tutti i cittadini, le associazioni e soprattutto agli iraniani, giovani, donne in particolare, studenti universitari dissidenti". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte parlando a margine della manifestazione in Campidoglio a sostegno del popolo iraniano.

"Sono preoccupatissimo per la repressione violenta che in questo momento il regime - un regime ovviamente dispotico, un regime dittatoriale - sta imprimendo. Una svolta violenta che condanniamo con la massima fermezza e siamo qui a testimoniare la nostra massima solidarietà", ha aggiunto Conte.

POLITICA
6
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi