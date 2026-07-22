Conte: "Governo blocca Italia, si ferma per proteggere amichetti partito"

Roma, 22 lug. (askanews) - "Questo è diventato il governo blocca Italia. Il governo si ferma e blocca i lavori parlamentari per discutere di come acconciare una legge elettorale per perpetuare il potere di chi sa che lo sta perdendo e che si ferma addirittura per proteggere gli amichetti di partito e noi non possiamo permettere che il Parlamento sia ridotto a colle Oppio". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte durante una conferenza stampa organizzata per commentare il no della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta di acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, coinvolto in un'inchiesta per riciclaggio e false intestazioni.

"Tra l'altro non hanno tratto nessun insegnamento dal referendum sulla giustizia. 15 mila di voti dei cittadini sono passati invano - ha aggiunto - Questo significa esibire una spocchia, un'arroganza, un'improntitudine che merita assolutamente una forte risposta da parte nostra, da parte delle forze di opposizione , da parte delle milioni di energie, quelle più sane della società".