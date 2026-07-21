ULTIME NOTIZIE 21 LUGLIO 2026

Conte: accertare verità su Fakir, inammissabili attacchi agli agenti

Roma, 21 lug. (askanews) - Sulla vicenda di Fakir è necessario fare luce, la politica dovrebbe lasciare che la magistratura faccia il proprio lavoro, ma non sono giustificabili attacchi alle forze dell'ordine come quelli avvenuti ieri sera in piazza a Bologna. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte: "C'è un fatto: Fakir è morto, aveva una crisi psichiatrica. Quelle immagini ci addolorano. Bisogna andare fino in fondo, la politica dovrebbe lasciare che la magistratura faccia tutti gli accertamenti possibili. Evitiamo di fare dibattiti televisivi... Quella vicenda va accertata".

"Nello stesso tempo - aggiunge - non possiamo permettere che le forze dell'ordine siano attaccate ingiustificatamente, lasciamo prima che si accertino i fatti e poi vediamo se ci sono responsabilità". Quando gli viene chiesto se quindi sia d'accordo con la premier Giorgia Meloni Conte risponde: "Se la presidente del Consiglio parla di accertamento della verità mi trova assolutamente d'accordo".

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