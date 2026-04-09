ULTIME NOTIZIE 09 APRILE 2026

Conte a Meloni: "La sua subalternità a Trump è ignobile"

Roma, 9 apr. (askanews) - "Lei racconta una realtà mitologica, credo che la sveglia referendaria non abbia suonato a palazzo Chigi. Si presenta qui dicendo 'diremo, faremo'. Quattro anni, zero riforme". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte parlando in aula dopo l'informativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"La smetta con tutta questa retorica, con queste menzogne. Gli italiani le hanno dato una sveglia, se ne renda conto", ha aggiunto, "la manderemo a casa, con gli italiani, che non ne possono più delle sue menzogne".

"La sua subalternità (a Donald Trump, ndr) è ignobile", ha aggiunto sulla politica internazionale, "lei sta contribuendo a distruggere il diritto internazionale, perché se Trump attacca illegalmente il Venezuela e lei dice che è un'azione di legittima difesa lei lo incoraggia".

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