Conte: a conferenza di inizio anno Meloni solo "farò, programmerò..."

Roma, 9 gen. (askanews) - In tre ore di conferenza stampa la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha elencato solo promesse ma "dopo tre anni di governo ci aspettavamo qualcosa di concreto". Lo ha detto il leader del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte conversando con i giornalisti.

"Due ore di 'vorrò', 'farò', 'programmeremo'... Dopo tre anni di governo, non ci ha detto nulla".

La premier, secondo Conte, "non ha dato una risposta ai 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure, alle lunghe liste di attesa... La sanità non è assolutamente tra le priorità indicate".

In compenso, aggiunge il leader 5 Stelle, "ha taciuto una priorità che è quella del riarmo. Giorgetti ha anticipato uno scostamento per prendere i soldi in deficit per le armi, mentre aumentano le tasse, le bollette, le difficoltà degli italiani. Sull'economia e la sicurezza, tanti impegni, ma dopo tre anni ci aspettavamo qualcosa di concreto".