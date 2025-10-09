ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2025

Consorzi Cobat, Viva (Cobat RIPA): centralità filiera

Roma, 9 ott. (askanews) - Cobat RIPA ha raccolto 88.627 tonnellate di pile e accumulatori esausti, con una crescita del +35% rispetto al 2023. La raccolta ha riguardato in particolare 51.379 tonnellate di batterie per veicoli e 33.075 tonnellate di batterie industriali, cui si aggiungono 4.174 tonnellate di batterie portatili. Parallelamente, i soci del Consorzio hanno immesso sul mercato 236.853 tonnellate di pile e accumulatori, un dato leggermente inferiore rispetto al 2023, ma superiore al 2022.

Sono i numeri illustrati in occasione della presentazione del Bilancio di Sostenibilità dei Consorzi Cobat alla Stampa Estera a Roma.

"Questi risultati confermano la centralità della filiera RIPA per il recupero di materie critiche e per la sicurezza ambientale", ha commentato David Viva, Direttore Generale di Cobat RIPA.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi