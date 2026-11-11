ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2026

Consorzi Cobat protagonisti a Ecomondo

Roma, 11 nov. (askanews) - Il fine vita di un prodotto non rappresenta la sua conclusione, ma l'inizio di una nuova storia basata sul recupero e sulla valorizzazione dei materiali. In questo scenario si inserisce la presenza di Consorzi Cobat a Ecomondo, l'appuntamento di riferimento per la transizione ecologica e l'economia circolare.

La manifestazione ha offerto l'occasione per raccontare il lavoro svolto dai consorzi di filiera e il loro contributo all'attuazione della Responsabilità Estesa del Produttore. Attraverso modelli organizzativi dedicati, il sistema presidia differenti categorie merceologiche, dalle pile agli apparecchi elettrici ed elettronici, passando per gli pneumatici, i prodotti tessili e i veicoli fuori uso.

Ogni realtà opera con competenze e normative specifiche, ma tutte condividono l'obiettivo di trasformare gli obblighi ambientali in percorsi concreti di gestione. La pluralità delle filiere permette di coniugare tracciabilità, conformità normativa e collaborazione con gli operatori del settore.

Attraverso il concept È tutta un'altra storia , l'esperienza a Ecomondo ha invitato a guardare ai beni esauriti da una prospettiva differente, evidenziando come l'impegno collettivo di produttori e operatori permetta ai materiali di rientrare nei cicli produttivi.

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