Consob, Tajani: falsità Lega, nessun accordo su Freni presidente

Roma, 22 gen. (askanews) - "Non c'è mai stato alcun accordo di massima. È falso. Nessuno mi ha mai parlato né di Freni né di Consob". Così il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa commentando le parole di esponenti della Lega a proposito di un'intesa in maggioranza su Federico Freni come prossimo presidente Consob. "Stiamo parlando di un organismo talmente importante che non può essere parte di una lottizzazione politica. Noi crediamo che in questo momento per la delicatezza della situazione debba essere un candidato autorevole, non espressione di un partito politico: non c'è un candidato di Forza Italia", ha sottolineato Tajani.

