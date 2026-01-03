Consiglieri Ue e Nato a Kiev: nessun disaccordo su interessi Ucraina

Kiev, 3 gen. (askanews) - I consiglieri per la sicurezza degli alleati europei dell'Ucraina e della Nato a Kiev, per proseguire i negoziati sul piano che ha come obiettivo porre fine alla guerra scatenata dall'invasione russa nel 2022.

"Sul tavolo questioni di sicurezza ed economia, elaborazione di documenti quadro, coordinamento delle prossime fasi" come ha precisato il capo negoziatore dell'Ucraina, Roustem Oumerov.

Colloqui con esito positivo secondo Oleksandre Bevz, consigliere della presidenza ucraina.

"Il problema nei territori, nella centrale nucleare di Zaporizhia e in questioni complesse come questa non ha origine dagli europei o dagli americani. Non sono gli americani a insistere su ultimatum inaccettabili. Sono i russi a insistere - ha detto - E, di conseguenza, l'incontro odierno con i nostri partner europei è stato dedicato ad armonizzare le posizioni con loro. Ma non c'è alcun disaccordo su come l'Ucraina possa tutelare al meglio i propri interessi".

"Sicurezza, ricostruzione e pace" sono i tre punti chiave ha detto il presidente Zelensky commentando i negoziati odierni, mentre è alle prese con un rimpasto di governo che prevede fra l'altro il capo dell'intelligence militare Kyrylo Budanov nuovo capo del suo ufficio, dopo che il suo predecessore si è dimesso a causa di uno scandalo di corruzione. Il presidente intende anche nominare nuovo ministro della Difesa Mykhailo Fedorov.